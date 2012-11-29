Создателей скандального фильма «Невинность мусульман» в Египте приговорили к смертной казни

Новости Египта. Каирский уголовный суд заочно вынес смертный приговор шестерым египетским христианам-коптам и американскому пастору Терри Джонсу, обвиненным в создании и распространении антиисламского фильма «Невиновность мусульман». На заседании не присутствовали ни сами обвиняемые, ни их адвокаты.

Сейф ан-Наср Солиман, судья:

Эти семеро человек были осуждены за оскорбление исламской религии, поскольку участвовали в производстве фильма, который оскорбляет мусульман и пророка.

Власти США считают, что фильм создал Сэм Басил, известный также как Накула Басили и Марк Баслей Юсефе. Предполагается, что он христианин-копт египетского происхождения.

Напомним, низкобюджетный фильм «Невинность мусульман» спровоцировал волну массовых протестов в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также в ряде азиатских стран, население которых исповедует ислам. Разъяренные толпы людей атаковали посольства США, Великобритании и Германии в Йемене, Египте, Тунисе, Судане и Ливии, где погиб американский посол Кристофер Стивенс и трое других сотрудников дипмиссии США.

В фильме, пророк Мухаммед представлен в оскорбительном свете. Фильм не успел выйти в прокат, но некоторые фрагменты появились с июля в открытом доступе в Интернете. Всеобщее внимание фрагменты из картины привлекли после того, как были переведены на арабский язык.

Создатели любительского фильма «Невинность мусульман», снятого в США, ислам называют «раковой опухолью». Пророк Мухаммед по сюжету картины вступает в беспорядочные половые связи, говорит об убийствах детей и называет осла «первым мусульманским животным».

Теперь постановление суда, как и все решения о смертной казни в Египте, будет направлено на рассмотрение верховного муфтия Египта. Окончательное оглашение приговора назначено на 29 января 2013 года.

Кроме того, генеральная прокуратура страны направила официальное обращение в Интерпол с требованием «принять законные меры» для задержания обвиняемых в Египте христиан, а также обратилась к властям США с просьбой «задержать обвиняемых и экстрадировать их в Египет для проведения судебного разбирательства».