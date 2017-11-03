Создание зоны свободной торговли услугами и общего рынка госзакупок: что обсудили на заседании Совета глав правительств СНГ в Ташкенте

Новости Беларуси. Соглашение о свободной торговле в СНГ может быть подписано в ближайшее время. Об этом стало известно по итогам заседания Совета глав правительств, которое состоялось 3 ноября в Ташкенте. Работа над соглашением ведется в Содружестве уже несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успешное ее завершение расширит возможности стран по взаимной торговле.

За 16 лет сотрудничество в СНГ приобрело много разных форм, но потенциал по-прежнему раскрыт только на малую часть. Итоги ташкентского Совета глав правительств Содружества создают дополнительные условия для роста. Партнеры по интеграции, похоже, услышали позицию Беларуси, и работа по устранению взаимных барьеров начинает ускоряться. Подписанное аж в 2011 году соглашение о зоне свободной торговли ратифицировали восемь стран. За прошедший год это сделали Армения, Кыргызстан и, кстати, Украина. Наша страна также выступает за скорейшее создание зоны свободной торговли услугами и общего рынка госзакупок в СНГ. На подписание планируют выйти в самое ближайшее время. Когда это произойдет, экономический рост ускорится.

Общий товарооборот Содружества вырос на 25%. Хорошая и обнадеживающая цифра. Буквально недавно в Сочи президенты рассуждали о новых возможностях СНГ. Сегодня в Ташкенте премьеры подписали документ, выстраивающий работу по защите национальных производителей от международных монополистов. В таких сферах как лекарства, продукты питания, автокомпоненты, конкурировать со сговором мировых картелей крайне затруднительно. Их товары диктуют такие условия игры, что страдает не только местный производитель, но и покупатель, переплачивая за товар. Теперь таможенникам СНГ станет проще выяснить страну происхождения товаров – канал обмена информацией расширен.

По итогам Совета глав правительств СНГ подписан увесистый пакет документов. Не только экономических. В сфере безопасности обозначена главная задача Содружества – противодействовать финансированию терроризма. Белорусский генерал-майор Сергей Дудко назначен заместителем руководителя Антитеррористического центра. Выделены деньги на создание и развитие объединенной системы ПВО в следующем году. Кроме того, в 2020 году планируется посчитать население СНГ.