Создание хороших условий для жизни обоих народов: встреча в Минске вице-премьера Беларуси с вице-маршалом сейма Польши

Новости Беларуси. Укрепить политический диалог и найти точки соприкосновения для деловых кругов: 30 августа в правительстве состоялась встреча вице-премьера Михаила Русого с вице-маршалом сейма Польши Рышардом Терлецким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла в том числе о новых совместных проектах. Сегодня Польша вышла на четвертое место по объемам инвестиций в Беларусь. На нашей территории успешно работают порядка 350 компаний с польским капиталом.