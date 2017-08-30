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Создание хороших условий для жизни обоих народов: встреча в Минске вице-премьера Беларуси с вице-маршалом сейма Польши

30 августа 2017 11:52
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Новости Беларуси. Укрепить политический диалог и найти точки соприкосновения для деловых кругов: 30 августа в правительстве состоялась встреча вице-премьера Михаила Русого с вице-маршалом сейма Польши Рышардом Терлецким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла в том числе о новых совместных проектах. Сегодня Польша вышла на четвертое место по объемам инвестиций в Беларусь. На нашей территории успешно работают порядка 350 компаний с польским капиталом.

Создание хороших условий для жизни обоих народов: встреча в Минске вице-премьера Беларуси с вице-маршалом сейма Польши-1

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Наши встречи направлены самое главное – это расширение экономического взаимодействия и создание хороших условий для жизни обоих народов. Значительная роль в этом процессе (кроме правительства) отведена парламентской деятельности. Людям, которые чаяния народа должны реализовать в законодательные акты, создавать условия для устойчивой работы  наших отношений и экономики в целом.

Страны планируют увеличить товарооборот. В последние годы он растет, но пока достиг лишь двух миллиардов. Как отметили сегодня в правительстве, выполнение поставленной цели будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту заработной платы и пополнению бюджетов обеих стран.

# Михаил Русый # Беларусь-Польша # Фотофакт

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