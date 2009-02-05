Создание единой системы ПВО подтвердило высокую интеграцию Беларуси и России в военной сфере

Сегодня официальные Минск и Москва комментируют, принятые накануне решения. Готовность к совместной защите Союзного государства и противодействию мировому терроризму документально закрепили накануне в рамках заседания Высшего госсовета. Теперь две страны продолжат совместные шаги на политической арене, которая также будет подкреплена и общими усилиями в области обороны. Еще одно оборонное новообразование – Коллективные силы быстрого реагирования ОДКБ позволит укрепить безопасность во всем восточно-европейском и центрально-азиатском регионах.



Объединять оборонные потенциалы – это для мировой практики не в новинку. Примеров успешного военно-политического сотрудничества в мире немало. Организация договора о коллективной безопасности, пожалуй, наиболее динамично развивающееся объединение на постсоветском пространстве. Наряду с Евразийским экономическим сообществом. Не зря встречи глав государств-участников ОДКБ и ЕвраЗЭС проходят в одно время. Военно-политические и экономические интересы тесно переплетены.



Формат участия в коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ еще только прорабатывается. Однако очевидно, что в боевых действиях на территории других государств белорусские военные задействованы не будут. Это принципиальная позиция.



Вооруженные силы в нашей стране не средство ведения войны, а средство по ее недопущению. Беларуси удалось не только сохранить оборонный потенциал, доставшийся в наследство от Советского Союза, но и приумножить его. А средства противоракетной обороны станут ядром единой системы ПВО Беларуси и России. Соглашение, подписанное два дня назад в Москве, стало не только очередным этапом военно-политического сотрудничества но и важной вехой в развитии Союзного государства.



Создание единой системы ПВО стратегически важное решение не только для Союза двух, но и в целом ОДКБ. Она укрепит потенциал организации, своеобразным катализатором создания которой, выступил тот факт, что у некоторых государств вошло в моду решать политические проблемы с помощью военной силы.