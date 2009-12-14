Союзному государству исполнилось 10 лет

Юбилейное заседание Высшего Госсовета Союза Беларуси и России развеяло все сомнения скептиков: Союзное государство продолжает существовать.

Причем следующие 10 лет должны привести к еще большей интеграции двух народов. Так что сенсации не произошло, хотя, впрочем, нет – она была: Президенты в этот раз пошли на рекорд и впервые провели пять часов за столом переговоров.

Встреча в формате «один на один» предваряла непосредственно само заседание ВГС. На которой Президенты сразу стали переговариваться вполголоса, намекая на то, что разговор не для прессы.

Пятичасовое ожидание: ключевые чиновники от обеих стран уже не знали, что и думать. Начало заседания ВГС сдвинулось на неопределенный срок.

Вошли в зал вчетвером. Президентов сопровождали премьеры: у каждого увесистая папка документов. Как подтверждение: разговор, действительно был предметным. Александр Лукашенко сакцентировал внимание не столько на Союзе Беларуси и России, сколько на Таможенном союзе тройки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Системная и последовательная работа по выполнению положений союзного Договора способствовала формированию Таможенного Союза Беларуси, России и Казахстана. Конкретизируя, могу сказать, что наше движение в правильном направлении в рамках Союзного государства стимулирует наших партнеров и по движению в других интеграционных структурах.

Лучшим доказательством работоспособности Союзного государства, стало то, что юбилейный Высший Госсовет не превратился в символическое мероприятие. Руководители двух стран приняли серьезные решения, касающиеся экономического и военно-технического сотрудничества. Правда, эти решения дались непросто. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев признались: пришлось спорить и порой весьма эмоционально.

Александр Лукашенко:

– Мы очень долго обсуждали все вопросы, которые касаются повестки дня. По вопросам, где были разночтения, мы пытались сблизить позиции наших сторон.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

– Очень продуктивный, как обычно бывает в российско-белорусском диалоге, очень заинтересованный, эмоциональный обмен мнениями по всей повестке дня. Я считаю, это неплохо. Потому что именно в таких разговорах проявляется взаимный интерес, взаимное уважение и, в конечном счете, мы выходим на компромиссные развязки по всей повестке дня наших отношений.

Развязки искали и в топливно-энергетическом вопросе: подходит к концу год и заканчивается действие прежнего контракта по поставкам энергоресурсов.

Дмитрий Медведев:

– Традиционно важное место занимают вопросы топливно-энергетического сотрудничества. Мы и сейчас обсуждали эти вопросы. А в преддверии заседания ВГС мы интенсифицировали работу по рассмотрению наиболее острых вопросов. Мы приняли принципиальное решение положительно ответить на различные обращения, касающиеся того, как дальше будет происходить сотрудничество в нефтяной сфере.

Кроме энергетики, обсудили и военную составляющую Союзного строительства. Детали особо не афишировались. Из открытого для прессы: Беларусь и Россия договорились о взаимных поставках продукции военного назначения, о совместной охране в воздушном пространстве и о единой региональной системе ПВО.

Бюджет Союза – то, без чего не реализуется ни одна программа. На 2010-ый его утвердили в размере 5 миллиардов российских рублей. Экономический блок здесь сработал «на пятерочку» – удалось сохранить прежний объем Союзного бюджета, не сократившись ни на рубль.

Этот Кремлевский раунд белорусско-российских переговоров отличало то, что обе стороны, действительно, проявили гибкость, Президенты часто упоминали, что в ходе обсуждения шли на компромисс, принимая обоюдовыгодные решения. На этих переговорах, отличившихся особой успешностью, психологи, скорее всего, обратили бы внимание на дресс-код Президентов.

Обоих глав государств отличал весьма сдержанный стиль, и даже одинаковый тон галстуков – серый. Правда, Дмитрий Медведев предпочел серый в горошек, а Александр Лукашенко тот же серый – только в мелкую клеточку. В психологии цветов серый считается самым спокойным и уравновешивающим, на деловых переговорах его предпочитают, чтобы подчеркнуть доверие, успех, авторитет и создать ненавязчивый фон.

Александр Лукашенко:

– Мы своим примером подтолкнули ход интеграции на постсоветском пространстве. Уверен, не будь опыта Союзного строительства, не было бы и Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, и вообще, не было бы Союзного государства, не было бы и ЕврАзЭС.

Дмитрий Медведев:

– Что нам нужно делать в ближайшее время? Ну, во-первых, решать сугубо финансовые задачи, во-вторых, расширять производственную кооперацию, расширять объемы взаимной торговли.

Тема юбилея по-настоящему была раскрыта только под конец мероприятия. Президенты вручили государственные награды наиболее отличившимся на ниве интеграции. Причем имена лауреатов до последнего момента хранились в секрете.

Награждали похожими наградами: белорусским Орденом дружбы народов и российским орденом Дружбы. Обладателями стали: Владыка Филарет, генерал-полковник Леонид Мальцев, глава Администрации российского президента Сергей Нарышкин и обаятельная Валентина Матвиенко, которая вышла на церемонию, слегка прихрамывая: подвернула ногу, сказала Президентам.

Много произошло за это время в белорусско-российских отношениях – было и хорошее, и плохое, анализировал Александр Лукашенко итог десятилетия. К сожалению, многое осталось в планах. Но Союзное государство все же самое реальное и наиболее продвинутое интеграционное образование на постсоветском пространстве.

Александр Лукашенко:

– Вы россияне, русские люди должны знать, что там, на Западе, на крайних рубежах нашего общего Отечества, у вас достойные друзья, которые всегда готовы и поддержать, и защитить, и поделиться всем тем, что у нас есть. И это не слова. Это конкретные действия.

Следующее заседание ВГС запланировано на лето. Высоких гостей примет уже Минск.