Союзное государство: плоды сотрудничества Беларуси и России за 15 лет

Интеграционный путь, пройденный за эти годы, не был простым. Но все же, союзный локомотив, вопреки скептикам, не сошел с рельсов, а, более того, набирает скорость. В последние годы это особенно важно, ведь быстрое движение нового тандема Таможенной тройки (Беларуси, России и Казахстана) во многом проходит по уже знакомым союзным рельсам.

Впрочем, и в формате «двойки» и у Минска, и у Москвы есть еще поводы для геополитической дружбы.

Все началось, по сути, еще с Вискулей, когда в 91-ом руководство трех республик (Беларуси, России и Украины) подписало документ о развале СССР.

Сергей Заболотец, руководитель представительства постоянного комитета союзного государства в Минске:

Люди с большим разочарованием восприняли развал СССР, хотя накануне был проведен всесоюзный референдум «Быть или не быть Советскому Союзу». Люди в своем большинстве высказались «ЗА».

Но кто бы мог подумать, что конец Советского Союза станет началом строительства другого союза – уже двух суверенных государств – Беларуси и России. Широкомасштабная интеграция начнется сразу. И уже 2 апреля 1996 года Президенты двух стран, Александр Лукашенко и Борис Ельцин, в Москве подпишут Договор о Сообществе. Этот день войдет в историю, как День единения народов Беларуси и России.

Ровно через год будет подписан еще один документ – Договор о Союзе Беларуси и Росси, а еще через два года, 8 декабря 99-ого, Договор о создании Союзного государства.

Сергей Заболотец, руководитель представительства постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Я лично этот день воспринимаю как один из значимых, который позволил не развалиться реальному сектору экономики как у нас, так и в Российской Федерации. По крайней мере, те предприятия, которые были задействованы на поставку комплектующих узлов в Республику Беларусь для сборки группой ярославских заводов, и моторной, и топливной аппаратуры, дала возможность сохранить эти связи, подкрепить в правовом плане.

В то время директор МАЗа Заболотец неслучайно вспоминает заводы. Кому, как ни руководителю, лучше знать, что родной Минский автомобильный с 200 машин в сутки дошел до 25, что люди вынуждены были работать не только неполную рабочую неделю, но и смену, что не хватало комплектующих. А ведь Беларусь в Советском Союзе была сборочным цехом. Что имели, сохранили.

Стоит обернуться на соседей в Прибалтике и задаться вопросом: куда делись РАФ или тот же ВЭФ?

А сегодня работают десятки союзных проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В рамках реализации программ создано более 5,5 миллионов рабочих мест, а граждане имеют равные права в вопросах выбора места жительства, трудоустройства и образования.

Сегодня в России обучается около 20 тысяч выпускников из Беларуси, а в белорусских вузах получают образование порядка двух тысяч российских студентов.

Спустя пять лет учебы едва не лучший выпускник юрфака БГУ с деканом едва не на ты. Выбрать белорусский вуз россиянина Евгения Малащенко надоумила мама. Сама – обладательница двух дипломов Белгосуниверситета.

Евгений Малащенко, студент юридического факультета Белгосуниверситета:

Думал о Краснодаре или Москве. Но потом меня мама надоумила приехать именно сюда. Потому что она закончила БГУ, юрфак в 2001 году и успешно работает с этим образованием в России.

Студент-платник Малащенко мог бы получать образование и за счет бюджета. Затянул со сроками. Но, говорит, это не та сумма. Чтобы оценить реальное качество, ума много не надо.

Евгений Малащенко, студент юридического факультета Белгосуниверситета:

У нас Василевич, генпрокурор Беларуси, здесь преподает. Не каждый факультет в России может потянуть такой уровень. Чтобы попасть в Россию в такой престижный факультет, где генеральный прокурор лекции читает и задания проверяет, надо постараться и быть очень крутым.

Попал на белорусскую больничную койку российский пациент с неутешительным диагнозом – подозрением на инфаркт миокарда. Экстренную помощь оказали тут же. Бесплатно. И тут же – медицинский сервис: палата люкс – лечись не хочу. И все это – результат достигнутых договоренностей стран-союзниц.

Павел Богович, заведующий отделением РИТ ОПНН городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Инфаркт на сегодняшний день исключен. Имеется стенокардия напряжения на фоне гипертонической болезни, которая все это и спровоцировала.

И сейчас он в состоянии средней тяжести. Чувствует себя неплохо. Проводится терапия. Через день-второй он покинет наши стены.

Россиянин по национальности – белорус в душе. Ныне командир полка за 17 лет службы в вооруженных силах Беларуси Олег Жосан прошел не только огонь, воду и медные трубы, но и звания сменил от лейтенанта до полковника. После военного училища долг отечеству приехал отдавать в Барановичи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так и до сих пор служит на верность родине – Беларуси.

Олег Жосан, командир 56-ого отдельного полка связи ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Говорят, что родина у человека там, где ему хорошо. Мне здесь хорошо. Об этом я никогда не жалел.

В те смутные годы, когда произошел развал Советского Союза, здесь было уже какое-то оседлое место и переезжать в Россию я не видел никакого смысла.

Я часто езжу в Россию, сравниваю и уровень жизни в нашей стране, и уровень жизни в России. Считаю, что у нас на порядок лучше, чем в России.

А все же, служба в дружбу – это про него. Ведь полк Жосана – неотъемлемая часть единой с Российской Федерацией системы противовоздушной обороны. Союзничество видно даже невооруженным глазом. Значок на груди полковника – «За заслуги в войсках связи». Вручен лично председателем Общества ветеранов войск связи России. Таких в стране всего восемь.

Олег Жосан, командир 56-ого отдельного полка связи ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Все угрозы планируются именно с Запада. И если кто-то пойдет на нас с западной стороны, первым на пути станет наша республика во взаимодействии с россиянами. Во всех учебных заданиях прописано, что мы защищаемся только во взаимодействии с российскими вооруженными силами.

За 15 лет Союза у Беларуси и России единое оборонное пространство. На нашей территории находятся две российские военные базы, а совместные учения «Запад-2009», как подчеркнул тогда Президент Беларуси, – образец защиты наших народов в Союзном государстве.

Дмитрий Поверенный, заместитель начальника управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь:

Сама по себе Республика Беларусь – мирное государство и никогда не преследовала цели для того, чтобы кто-то дрожал рядом. Наша политика направлена на добрососедство. С другой стороны, все государства в мире заботятся о своей обороноспособности, создавая коллективную оборону.

Еще одним шагом на пути к интеграции стран стала отмена транспортного контроля на белорусско-российской границе. С внутренних рубежей транспортный контроль перенесли на внешний контур Союзного государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ранее водители сотен грузовиков ежедневно тратили время на бумажные процедуры. Теперь международные перевозчики уже подсчитывают выгоду.

Водители-дальнобойщики:

Естественно, одну границу перешел и спокойно едешь.

Будем больше делать рейсов. Получается прибыль больше государству.

Ввести аналогичную меру с 1 июля готовится и Казахстан. Беларусь и Россия в этом вопросе оказались «пионерами». Впрочем, как и в создании Таможенного союза. Ведь в основе был альянс таможенной двойки – Беларуси и России. Но ни таможенные, ни другие органы не были готовы к такому союзу. И только, когда в Министерствах и ведомствах было выверен каждое движение, союз пошел семимильными шагами.

Николай Самосейко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Тогда уже обсуждался вопрос о реализации проекта Таможенного союза. Однако кризис нам издалека прислали, нам пришлось с этим считаться, сохранять рабочие места, решать первоочередные задачи для каждого государства, а не далекоидущие. И в настоящее время мы потихоньку выходим на прежние рельсы. И, естественно, это дало толчок к тому, чтобы вернуться к тем программам, которые были задуманы.

Многое из задуманного – в стадии реализации, но некоторые союзные программы так и не увидели свет. Возможно, было бы наивно предполагать, что все проекты получат идеальное разрешение. А возможно, этому идеальному разрешению еще помогут Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Ведь сделано немало, а предстоит еще больше.