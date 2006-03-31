Союзное государство - наиболее успешное интеграционное объединение на постсоветском пространстве

Союзное государство стало наиболее успешным интеграционным объединением на постсоветском пространстве, и его опыт может быть использован в рамках СНГ. Об этом на посвященной 10-й годовщине Дня единения белорусского и российского народов пресс-конференции в Минске заявил посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков. "Сама жизнь подтвердила правильность выбранного белорусским и русским народами пути", - сказал он. Посол подчеркнул, что Союзное государство уже сегодня приносит ощутимые результаты. В их числе - снятие пограничных и таможенных барьеров, обеспечение равных прав граждан двух государств на получение бесплатного образования, медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение. Успешным является сотрудничество во внешнеполитической, военной и культурной сферах. Важными достижениями, по словам посла, являются и сотрудничество в сфере экономики - гармонизации хозяйственных механизмов, налоговых и таможенных режимов, формирование единого экономического пространства. "Мы смогли вдохнуть новую жизнь в ряд важнейших производств, восстановить торгово-экономические и информационные связи и на этой основе обеспечить рост уровня жизни граждан двух стран", - отметил Александр Суриков.