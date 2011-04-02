Союз Беларуси и России. Какие реальные перспективы сотрудничества?

Сегодня День единения народов Беларуси и России. Ровно 15 лет назад Президенты двух стран Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в Москве Договор о Сообществе Беларуси и России. И через год был подписан Договор о Союзе двух государств. Главная цель Союза — единение в социальной, экономической и культурной сферах. Ведь у белорусов и россиян не только общая история, но и общие корни.

Это хоть и не круглая, но значимая дата в новейшей истории двух государств. Сохранив национальный суверенитет, у белорусов и россиян сегодня одинаковые права в вопросах выбора места жительства, трудоустройства и образования. В направлении последнего сейчас, например, говорят о создании специальной шкалы, которая позволит сравнивать итоги испытаний абитуриентов двух стран.

Сергей Мазуренко, заместитель министра образования и науки Российской Федерации:

В России обучается около 20 тысяч выпускников из Беларуси, а в Беларуси обучается порядка 2 тысяч российских студентов.

Главная цель союза — единение в большинстве жизненно важных сферах. Именно поэтому специалисты двух стран работают над десятками совместных проектов: от медицины и космоса до суперкомпьютера.

Алексей Плотников, член экспертного Совета Комитета Государственной Думы России по безопасности:

Беларусь — главный интегратор на постсоветском пространстве.

Первоначально совместные программы решали задачи восстановления и поддержания отдельных предприятий и отраслей. Теперь за ними будущее. И направлены они на создание и развитие передовых направлений науки и техники, обустройства внешней границы и укрепления обороноспособности. Но что бы ни говорили скептики, главное, что программы союзного государства работают.

Сергей Заболотец, руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске:

У нас единые корни, история. Тот, кто ее пытается переписать, глубоко ошибаются и должны понимать бесперспективность своих замыслов.

Объективным показателем уровня интеграции двух государств является взаимная торговля товарами национального происхождения. Если по итогам 1999 года товарооборот между странами составил 7 млрд долларов, то к 2008 он увеличился в семь раз.

Анна Дейко, заместитель государственного секретаря, член Постоянного Комитета Союзного государства:

Экспорт товаров из Беларуси в Россию превышает импорт в Беларусь из России, несмотря на то что из России мы получаем топливно-сырьевые ресурсы.

Союзное государство также стало толчком для создания Таможенного союза Беларуси, России, Казахстана и формирования ими Единого экономического пространства.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:

Все документы Союзного государства хорошо проработаны и сейчас ложатся в основу трехсторонних соглашений, где добавляется Казахстан. Уже принят документ о Таможенном союзе, Едином экономическом пространстве и там уже дальше Евразийском союзе.

Празднование Дня единения еще впереди: 4 апреля одновременно в Москве и Минске состоятся концерты и встречи с представителями творческой интеллигенции, госдеятелями и союзными парламентариями. А после продолжится напряженная работа над укреплением отношений между такими близкими странами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».