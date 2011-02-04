Современные призывы еврочиновников полностью не соответствуют рекомендациям Совета министров Комитета Европы 8-летней давности

Так, документ от 8 апреля 2003 года гласит:
Государства должны особенно ограничить, запретить или регулировать иным способом пожертвования политическим партиям со стороны иностранных доноров.
К слову, в Новом свете в этом отношении пошли еще дальше. В федеральном законе США даже предусмотрена уголовная ответственность за внешнее финансирование политических партий.
А вот как звучит резолюция по Беларуси Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятая в этом году:
Ассамблея призывает все политические партии Совета Европы и Европейского парламента предпринять активные меры в поддержку родственных партий Беларуси путем предоставления финансовой поддержки для функционирования этих партий.
И подобная плавающая позиция, похоже, становится для Европы традиционной.
Вадим Гигин, главный редактор журнала «Беларуская думка»:
Советский Союз лет 20 Запад изолировал только за то, что СССР по линии Коминтерна оказывал финансовую помощь братским коммунистическим партиям. Сейчас Евросоюз берет на себя функции современного Коминтерна, а господин Сикорски, видимо, хочет повторить карьеру Льва Давыдовича Троцкого или товарища Зиновьева. Пусть почитает историю, чем закончили эти уважаемые деятели.
Конечно же, это нарушение всех возможных норм и конвенций, потому что в законодательстве всех стран мира напрямую записан запрет финансирования политических партий из-за рубежа.
Политические игры Европы, и, в частности, Польши, критикуют и на иностранных сайтах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вот, например, что по поводу конференции доноров в Варшаве пишут посетители портала «Виртуальна Польска». Мы сохраняем полностью лексику интернет-пользователей.
«А что наше правительство делает для пострадавших от наводнений? - Финансирует революцию в Беларуси».
«Отвалите от Лукашенко. В Беларуси нет безработицы и бандитизма. Вы хотите там сделать такой же бордель, как и в Польше?
Там еда супер. Земля в руках белорусов. Они хотят так жить. Руки прочь от Беларуси».
«Лукашенко оказался прав. Польша с Германией хотели осуществить в Беларуси политический переворот. Лукашенко должен сообщить об этом замысле в международный трибунал, чтобы те ввели против инспираторов жесткие санкции».