Современные призывы еврочиновников полностью не соответствуют рекомендациям Совета министров Комитета Европы 8-летней давности

Позиция Евросоюза в отношении Беларуси продолжает терять баллы в свете политических реалий. Эксперты-политологи вновь отмечают противоречия в последней резолюции парламентской Ассамблеи.

Так, документ от 8 апреля 2003 года гласит:

Государства должны особенно ограничить, запретить или регулировать иным способом пожертвования политическим партиям со стороны иностранных доноров.

К слову, в Новом свете в этом отношении пошли еще дальше. В федеральном законе США даже предусмотрена уголовная ответственность за внешнее финансирование политических партий.

А вот как звучит резолюция по Беларуси Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятая в этом году:

Ассамблея призывает все политические партии Совета Европы и Европейского парламента предпринять активные меры в поддержку родственных партий Беларуси путем предоставления финансовой поддержки для функционирования этих партий.

И подобная плавающая позиция, похоже, становится для Европы традиционной.

Вадим Гигин, главный редактор журнала «Беларуская думка»:

Советский Союз лет 20 Запад изолировал только за то, что СССР по линии Коминтерна оказывал финансовую помощь братским коммунистическим партиям. Сейчас Евросоюз берет на себя функции современного Коминтерна, а господин Сикорски, видимо, хочет повторить карьеру Льва Давыдовича Троцкого или товарища Зиновьева. Пусть почитает историю, чем закончили эти уважаемые деятели.

Конечно же, это нарушение всех возможных норм и конвенций, потому что в законодательстве всех стран мира напрямую записан запрет финансирования политических партий из-за рубежа.

Политические игры Европы, и, в частности, Польши, критикуют и на иностранных сайтах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вот, например, что по поводу конференции доноров в Варшаве пишут посетители портала «Виртуальна Польска». Мы сохраняем полностью лексику интернет-пользователей.

«А что наше правительство делает для пострадавших от наводнений? - Финансирует революцию в Беларуси».

«Отвалите от Лукашенко. В Беларуси нет безработицы и бандитизма. Вы хотите там сделать такой же бордель, как и в Польше?

Там еда супер. Земля в руках белорусов. Они хотят так жить. Руки прочь от Беларуси».

«Лукашенко оказался прав. Польша с Германией хотели осуществить в Беларуси политический переворот. Лукашенко должен сообщить об этом замысле в международный трибунал, чтобы те ввели против инспираторов жесткие санкции».