Совмин Союзного государства планирует принять 4 новые программы сотрудничества – Григорий Рапота

Новости Беларуси. Беларусь и Россия намерены поддерживать уровень слияния в Союзном государстве на самом высоком уровне. Для того чтобы объединение оставалось лидером интеграционных процессов на постсоветском пространстве, союзный Совет Министров планирует принять сразу четыре новые программы сотрудничества. Ожидается, что они будут одобрены уже на ближайшем заседании, которое состоится в Могилеве 12 мая.

Всего на повестке дня почти три десятка вопросов. Прежде всего, в сферах торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства:

У нас программа автоэлектроника. Это компоненты для автомобилей, гражданских и двойного назначения. Средства, приборы для космической промышленности. Создание наноструктурных оптико-электрических приборов. И еще программа будет спинальной системы. Это лечение детей с врожденными или приобретенными дефектами позвоночника.