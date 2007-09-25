Совместные инициативы и информационный обмен

Первое организационное заседание Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств-участников СНГ пройдет в исполкоме Содружества в Минске. В повестке дня - выборы председателя и обсуждение направлений деятельности Совета, а также информация руководителей о работе государственных телерадиоорганизаций. На заседании будет обсуждаться возможность реализации многосторонних документальных проектов.

Тем временем, Владимир Найдунов назначен полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ. Документ о назначении подписал Президент Александр Лукашенко.

