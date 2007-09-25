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Совместные инициативы и информационный обмен

25 сентября 2007 08:45
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Первое организационное заседание Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств-участников СНГ пройдет в исполкоме Содружества в Минске. В повестке дня - выборы председателя и обсуждение направлений деятельности Совета, а также информация руководителей о работе государственных телерадиоорганизаций. На заседании будет обсуждаться возможность реализации многосторонних документальных проектов.
Тем временем, Владимир Найдунов назначен полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ. Документ о назначении подписал Президент Александр Лукашенко.

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