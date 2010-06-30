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Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей проходит в Минске

30 июня 2010 08:15
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Главная тема разговора в Парламенте – актуальные вопросы развития Беларуси. Правительство будет держать ответ перед парламентариями.

Белорусские парламентарии почти в отпускном настроении собрались в Овальном зале. Сразу две палаты – верхняя и нижняя – для того, чтобы вот так вместе подведут итоги своей весенней законодательной деятельности. Ведь немало законов ими было рассмотрено, утверждено: какие-то сразу, какие-то со второй или третьей попытки.

Несмотря на то, что завтра у депутатов – уже каникулы, сегодня – полноценный рабочий день. Например, в Палате представителей, рассмотрят законопроекты об авторском праве и смежных правах, поправки в законы о дорожном движении и транспортно-экспедиционной деятельности.

Верхняя и нижняя палаты собрались вместе еще и по той причине, чтобы напоследок задать свои вопросы Правительству. Депутаты и сенаторы ждут в Овальном зале первого вице-премьера Владимира Семашко, чтобы вначале выслушать его доклад о развитии топливно-энергетического комплекса страны в текущем году, а затем, по традиции, забросать его вопросами. Как правило, Владимира Ильича просто так с трибуны не отпускают, а держат в напряжении, как минимум, минут 40.

Ирина Туркова, телекомпания СТВ.

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