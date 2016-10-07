Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики пройдет 7 октября

Новости Беларуси. В Овальном зале Дома правительства 7 октября пройдет совместное заседание обеих палат белорусского парламента. Депутаты и сенаторы подведут итоги законотворческой деятельности.

За время работы пятый созыв рассмотрел более 400 государственных документов.

Существенных результатов Палата представителей добилась в международной деятельности как на дальней дуге сотрудничества, так и с европейскими коллегами. Также важную роль сыграли депутаты и при проведении парламентской избирательной компании. К слову, новый состав парламента приступит к работе 12 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сегодник, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва:

Безусловно, работали продуктивно, но, прежде всего, я бы сказал так, что депутаты работали на стабильность в стране и на развитие. Например, даже взять закон о государственно-частном партнерстве, закон о поддержке белорусов, за границей которые проживают. Если брать по нашей комиссии, естественно, это Кодекс о культуре.