Совместное строительство укрепит фундамент дружбы

Мэр Белокаменной Юрий Лужков открыл памятный знак на месте строительства культурно-делового центра "Дом Москвы".

Второй день визита московской делегации в Минск оказался насыщенным. Дружба между нашими народами крепкая и ничто не омрачит эти отношения, заявил Юрий Лужков на торжественном открытии Дней детей и юношества Москвы.

Затем московский и минский градоначальники вместе с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским осмотрели выставку строительных программ и проектов российской столицы. Глава правительства сообщил, что белорусские строители уже в текущем году приступят к возведению жилья в московском районе Измайлово. Кроме того, стороны договорились о поставках отечественных стройматериалов.

В свою очередь московские компании готовы к строительству в Минске жилых комплексов. Они будут отличаться от белорусских по архитектуре и планировке. По словам мэра российской столицы, возведение жилья будет вестись по планировкам минских градостроителей, но с учетом конструктивных решений и опыта Москвы.

Юрий Лужков возложил сегодня венок к Монументу Победы. После торжественной церемонии московский градоначальник приветствовал собравшихся здесь ветеранов - участников битвы за Москву. Лично пожимая руку каждому, он высказал глубокую признательность за их великий подвиг в годы Великой Отечественной. В знак уважения к ветеранам Юрий Лужков вручил защитникам Москвы памятные подарки и цветы от руководства российской столицы.

Вообще Москва и москвичи рассчитывают надолго прописаться в белорусской столице. Два мэра сегодня открыли памятный знак на месте строительства культурно-делового центра "Дом Москвы". Этот объект специалисты обещают возвести за полтора года. Ввод в строй намечен на декабрь 2008 года. Деловой центр, по словам авторов идеи, будет способствовать расширению взаимовыгодных контактов.

И в Минске и в Москве развитию массовых видов спорта отдают приоритетное значение. Юрий Лужков вместе с главой федерации футбола Беларуси Геннадием Невыгласом посетили футбольный матч между юношескими командами двух столиц. Несмотря на товарищеский статус, борьба на поле развернулась нешуточная. Москвичи открыли счет, но минчане смогли отыграться. В итоге - боевая ничья - 2:2. Никто в этом матче не хотел проигрывать. А Москва и Беларусь намерены и в дальнейшем тесно сотрудничать по всем направлениям. От этого выигрывают все.

15 -16 июня в Минском ледовом дворце спорта пройдут хоккейные матчи с участием команд Президента Республики Беларусь, префектуры Северо-восточного административного округа Москвы и сборной чемпиона Минска по хоккею среди любительских команд.

Соревнования проводятся под эгидой Республиканского государственного общественного объединения "Президентский спортивный клуб". Сегодня клюшки скрестили хоккеисты из Москвы и сборная Минска. Завтра на площадку Ледового дворца выйдет команда Президента Республики Беларусь и команда префектуры северо-восточного административного округа Москвы.