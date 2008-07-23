Совместное мероприятие Беларуси и Венесуэлы приступило к сейсморазведочным работам в бассейне реки Ориноко

В этом году специалисты рассчитывают добыть около 700 тысяч тонн нефти. В планах освоение – еще трех месторождений. Впрочем, энергетика – лишь одно из направлений сотрудничества. Полгода назад на национальной выставке белорусы продемонстрировали свои возможности. И удивили венесуэльцев. Эта страна уже стала для нас мостиком в Латинскую Америку.



Например, отечественные продукты в таких объемах впервые пересекают Атлантический океан. Только сухого молока в этом году отправят более 2000 тонн. В обратном направлении последует венесуэльский кофе.



Впрочем, поставками сельхозпродукции дело не ограничится. Рассматривается и возможность поставок минеральных удобрений. Но, пожалуй, наиболее плотно две страны будут сотрудничать в строительной сфере.



Правительство Венесуэлы делает ставку на белорусский опыт возведения жилья. А материалы будут местными. Создание совместного предприятия по производству кирпича и керамических блоков – вопрос практически решенный.



Первым опытом строительства станет возведение небольшого городка со школами, детскими садами, стадионом и даже церковью. Его возведут 450 белорусских инженеров-строителей и 3000 венесуэльских.



А впереди еще более амбициозные проекты. Новые города-спутники появятся в девяти самых значимых регионах Венесуэлы. Каким им быть – решать белорусским архитекторам. Известно, что будет совмещен архитектурный стиль Минска и колорит застройки Венесуэлы, таково требование заказчика.