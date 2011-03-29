Советские разведчики рассказали о штурме резиденции президента Афганистана

В конце 70-х Дроздов руководит резидентурой советской внешней разведки в США.

Дроздов Юрий Иванович. Генерал-майор КГБ, начальник нелегальной разведки СССР. Родился в 1925 году в Минске. Отец - офицер Царской Армии в Гражданскую войну перешел к красным и воевал в дивизии Чапаева. Мать — уроженка Лепеля.

Юрий Дроздов:

Мы присылали данные о том, что американцы готовят агентуру из числа афганцев. При том с явным направлением против СССР. Американцы вывели Амина, сорвав его со стажировки в Колумбийском университете. Начали очень активно готовить мероприятия по ослаблению советского влияния. И таким образом обстановка осложнялась. В это же время они вели очень активную работу по развертыванию повстанческого движения на территории Афганистана.

До ввода советских войск в Афганистан оставалось менее года. 19 декабря 1979 года Дроздов вылетел в Кабул для подготовки операции «Шторм-333». Вместе с ним штурмовал дворец Амина и другой уроженец Белоруссии, теперь генерал-лейтенант внешней разведки Александр Голубев.

Голубев Александр Титович. Родился 9 февраля 1936 года в д. Похомлевичи Лепельского района Витебской области. Служил на Балтийском флоте. Окончил факультет иностранных языков Высшей школы КГБ. Владеет персидским и английским. С 1971 года во внешней разведке. Возглавлял резидентуру в Турции и других странах. Руководил главным управлением разведки Агентства Федеральной Безопасности России.

Перед мусульманским батальоном Главного разведуправления и спецгруппой Голубева была поставлена задача: штурмом овладеть резиденцией президента Афганистана и обеспечить ввод советского контингента в эту страну. Штурм дворца длился 43 минуты. В ходе этой операции погибли 17 спецназовцев.

Александр Голубев:

Я боялся - погибнут ребята, а я останусь живым. В моей группе не было ни одного человека, который бы не пострадал. Но ранения осколочные. Мы все вернулись домой живые.

Юрий Дроздов:

Руководители Советского Союза в январе 80 года разработали план вывода советских войск из Афганистана. Мы стабилизировали обстановку и должны были уйти. Но засоренность госаппарата позволила американцам упредить возможность осуществления такого намерения. Они втянули нас в боевые действия на территории Афганистана.