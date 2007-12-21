Советом Республики избраны три новых судьи Конституционного Суда Республики Беларусь

Такое событие происходит один раз в 11 лет. Предыдущие судьи покинули эту должность в связи с выходом на пенсию. Всего же в состав Конституционного Суда входят 12 судий. На эту должность может быть назначен гражданин Республики Беларусь, владеющий белорусским и русским языками, имеющий высшее юридическое образование, являющийся высококвалифицированным специалистом в области права. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда Республики Беларусь - 70 лет.