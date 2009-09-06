Советник Обамы ушел в отставку

Советник президента США по вопросам создания рабочих мест в области экологически чистой промышленности, бизнесу и инновациям Вэн Джонс объяснил свой уход в отставку тем, что противники реформ в области здравоохранения и энергетики развернули против него кампанию в СМИ.

Он добавил, что многие коллеги призывали его остаться в президентской администрации и отстаивать свою позицию, но он счел, что не может позволить себе просить других политиков защищать его от нападок в ущерб работе.

Многие члены Республиканской партии требовали от администрации Барака Обамы избавиться от Джонса. Так, сенатор от Миссури Кристофер Бонд заявил, что администрация не будет пользоваться доверием людей, если в ней будут работать лица, известные радикальными и спорными взглядами.

Критика в адрес Вэна Джонса была вызвана тем, что он в 2004 году подписал петицию, авторы которой требовали выяснить, могла ли администрация Джоржда Буша допустить теракты 11 сентября как предлог для вторжения американских войск в Ирак. Впоследствии Джонс официально заявлял, что подписал петицию «необдуманно»", не до конца понимая ее смысл, сообщает Lenta.ru.