Совета глав правительств СНГ рассмотрит инициативу Беларуси

Беларусь выступила с инициативой рассмотреть на заседании Совета глав правительств СНГ вопрос о глобальном экономическом о кризисе.

Предполагается, что заседание пройдёт осенью в Ялте. Ключевым моментом разговора в Крыму станет определение совместных мер стран Содружества по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса. Об этом сегодня сообщил в Минске исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Эта же тема станет главной и на встрече министров финансов и экономики государств содружества в Москве. От глав ведомств ждут конкретных предложений.

– Беларусь уделяет большое внимание разработке и реализации совместных мер по преодоления негативных последствий кризиса и именно по инициативе РБ вопрос этот будет внесен на заседание совета глав государств 9 октября. РБ готовит соответствующее предложение. Кроме того, действует постоянное совещание министров финансов, очередное заседание которого состоится 15 сентября в Москве, где министры финансов и экономики смогут с учетом новых моментов в международной ситуации предложить конкретные меры. Предполагается, что Кудрин доложит 9 октября главам государств о принятых мерах, сообщил Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ.