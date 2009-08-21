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Совета глав правительств СНГ рассмотрит инициативу Беларуси

21 августа 2009 11:08
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Беларусь выступила с инициативой рассмотреть на заседании Совета глав правительств СНГ вопрос о глобальном экономическом о кризисе.

Предполагается, что заседание пройдёт осенью в Ялте. Ключевым моментом разговора в Крыму станет  определение совместных мер стран Содружества по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса. Об этом сегодня сообщил в Минске исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Эта же тема станет главной и на встрече министров финансов и экономики государств содружества в Москве. От глав ведомств ждут конкретных предложений. 

– Беларусь уделяет большое внимание   разработке и реализации совместных мер по преодоления негативных последствий кризиса и именно по инициативе РБ вопрос этот будет внесен на заседание совета глав государств 9 октября. РБ готовит соответствующее предложение. Кроме того, действует  постоянное совещание министров финансов, очередное заседание которого состоится  15 сентября в Москве, где министры финансов и экономики смогут с учетом новых моментов в международной ситуации  предложить конкретные меры. Предполагается, что Кудрин доложит 9 октября главам государств  о  принятых мерах, сообщил Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ.

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