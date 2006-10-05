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Совет Республики внесет поправки в ряд законов

05 октября 2006 08:19
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Всего же в повестке дня - 12 вопросов. В их числе законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь "Об образовании", "О растительном мире", "О бухгалтерском учете и отчетности", в законы по вопросам проведения выборов и референдумов, государственной регистрации недвижимого имущества и предоставления сведений о нем.Члены Совета Республики также обсудят проекты законов о ратификации межправительственных и международных соглашений.

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