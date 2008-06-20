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Совет республики сегодня одобрил самый давний законопроект – "О Национальном собрании"

20 июня 2008 14:24
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Документ находился на рассмотрении в парламенте 9 лет.

За всю историю его подготовки в Палате представителей было рассмотрено более 900 замечаний и поправок. В законе "О Национальном собрании" обозначены принципы деятельности белорусского парламента, срок его полномочий, порядок и формы участия в международном сотрудничестве. Закреплены  правовой статус самого Национального Собрания,  компетенция обеих палат и  вопросы, связанные со статусом руководства парламента.

В частности, предполагается  и некоторое расширение контрольных полномочий депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, не противоречащее Конституции. В соответствии с новыми нормами будет работать депутатский корпус очередного созыва, который изберут уже этой осенью.

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