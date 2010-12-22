Совет Республики сегодня одобрил 18 международных договоров по формированию ЕЭП

Накануне эти документы ратифицировала Палата представителей Национального собрания. В их числе — соглашения о единых правилах предоставления промышленных субсидий, торговли услугами и инвестициями.

Для Беларуси важно также принятое соглашение о развитии общих рынков нефти и нефтепродуктов, которые в 2011 году будут поступать в Беларусь из России беспошлинно и без ограничения объемов.

Вадим Попов, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Выгоды будут уже в следующем году. На таможенной территории будут отменены вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты — то, что у всех на слуху. Это экономия для наших нефтеперерабатывающих предприятий, в бюджет государства будут пойдут денежные поступления.

Сегодня же сенаторы одобрили законопроекты о ратификации соглашений в рамках Таможенного союза, изменения и дополнения в правила дорожного движения в Беларуси и проект Кодекса об образовании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».