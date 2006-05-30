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Совет Республики ратифицировал белорусско-российский договор о сотрудничестве в соцобеспечении

30 мая 2006 07:08
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На очередном пленарном заседании члены Совета Республики Национального собрания единогласно проголосовали за одобрение законопроекта "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения".Представляя законопроект сенаторам, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Николай Чергинец отметил, что договор позволит урегулировать проблемы и обеспечить равные права граждан в части назначения и выплаты пенсий и социальных пособий при их переезде из одной страны в другую.

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