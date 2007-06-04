Совет Республики рассчитывает на более тесное взаимодействие с местными Советами

Об этом в Минске заявил председатель Совета Республики Национального собрания Геннадий Новицкий.

Встречи сенаторов и руководителей районных и городских Советов депутатов проходят регулярно. И приносят немалую пользу. В апреле создан Совет по взаимодействию с органами местного самоуправления. Его основные задачи - совершенствование национального законодательства и выработка единой государственной политики на всех уровнях.

Как отметил, Геннадий Новицкий депутаты районных и городских Советов должны обратить внимание местных властей на безусловное выполнение прогнозных показателей, в том числе по энергосбережению. Ресурсы дорожают, и без экономии не построишь эффективную экономику.