Совет Республики Национального собрания Беларуси третьего созыва завершает свою работу

Сегодня на заключительном заседании одиннадцатой сессии сенаторы рассмотрели 18 законопроектов.

Особое внимание парламентарии уделили проекту бюджета на будущий год. Он принят единогласно. Как и прежде, главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность: более половины всех расходов - это выплаты населению. Например, тарифные ставки учителей и педагогов вырастут на 20%, а среднемесячная заработная плата бюджетников достигнет полутора миллионов рублей. Кроме того, в бюджете заложен механизм по смягчению влияния мирового финансового кризиса на Беларусь.

«В бюджете на 2009 год заложен солидный механизм, способствующий компенсации изменений на внешнем и внутреннем рынках, - отмечает Константин Писаревич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. - Такие приоритеты экономического развития, как обеспечение жильем, повышение заработной платы, обеспечение продовольственной безопасности и другие останутся незыблемыми. Самое главное - повышение внутреннего спроса, чтобы при любых внешних изменениях можно было сохранить положительную динамику в экономике.»

Что же касается налоговой нагрузки, то в соответствии с принятыми сегодня изменениями в законопроект, она не только снизится, целый ряд выплат упразднят и в целом ожидается упрощение налоговой системы.

