Новости Беларуси. Совет Республики и Палата представителей соберутся на внеочередные сессии 15 января. Соответствующие указы подписал Президент.

Седьмая внеочередная сессия верхней палаты созывается для дачи согласия на назначение Президентом Беларуси председателя правления Национального банка и рассмотрения иных вопросов.

В свою очередь шестую внеочередную сессию Палаты представителей созовут для дачи согласия на назначение премьер-министра и рассмотрения иных вопросов.

Накануне Президент укрепил экономический блок страны. Назначены новые руководители Правительства и Национального банка, обновился министерский корпус, новые губернаторы в Витебской, Могилевской и Брестской областях, назначены глава администрации Президента и два его заместителя. Всего почти три десятка персоналий.

Глава государства акцентировал внимание на том, что начать активную работу всем им придется уже с первых дней 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.