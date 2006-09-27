Совет Палаты Представителей Национального собрания страны обсудил повестку предстоящей сессии

Проект республиканской программы развития страховой деятельности в Беларуси до 2010 года сегодня рассматривают в правительстве.

А парламентарии сегодня дополнят повестку предстоящей сессии новыми законопроектами. Она начнет работу в понедельник, 2 октября.

На сегодняшнем заседании Совет Палаты представителей планирует внести 20 новых вопросов в проект 5-й сессии. На данный момент в ней значится 44 темы для обсуждения. Этот перечень парламентарии намерены дополнить изменениями в законы, в частности, касающихся прав промышленной собственности, культуры, а также поправок в Кодекс об административных правонарушениях и вопросов развития агроэкотуризма в Беларуси. Кроме того, планируется рассмотреть законопроекты о ратификациях нескольких международных соглашений. Депутаты обсудят также вопрос о приглашении в нашу страну с визитом парламентской делегации Индии.