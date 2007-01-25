Совет Палаты представителей начал подготовку к весенней сессии

25 января парламентарии включили в проект повестки дня семь новых вопросов. Остальные пока находятся на доработке в комиссиях. Кроме этого, обсудили вопрос о приглашении в Беларусь с визитами парламентариев иностранных государств. Всего, предполагают депутаты, на 6-ой сессии предстоит рассмотреть около 80 документов. В частности, сегодня стало известно, что в апреле парламентарии выскажут своё мнение по проектам законов "О профессиональном пенсионном страховании" и "О рекламе", рассмотрят закон "Об электросвязи" и внесут поправки в некоторые декреты президента. Также планируется принять соглашение о безвизовых поездках граждан Беларуси и Азербайджана. На голосование будут вынесены и изменения в хозяйственный, процессуальный, инвестиционный и гражданский кодексы. Некоторые документы будут направлены на доработку. Среди них - законы о борьбе с коррупцией и о высшем образовании.