Совет Палаты представителей Беларуси включил 17 вопросов в проект повестки весенней сессии

Поправки коснутся законов, регулирующих деятельность адвокатов, о высшем образовании, а также Уголовного и Водного кодексов республики. Кроме того, законодательно должны разрешиться споры, касающиеся ипотечного кредитования и наболевших взаимоотношений "жилец - Жилищно-эксплуатацонная служба". Всего же в постоянных комиссиях Палаты представителей находится в разработке около 70 законопроектов. Напомним, весенняя сессия станет заключительной для депутатского корпуса нынешнего созыва - осенью в республике пройдут парламентские выборы.