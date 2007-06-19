Совет ООН по правам человека вычеркнул Беларусь из "черного" списка

Беларусь и Куба исключены из списка стран, в которых, по мнению ООН, нужно наблюдать за соблюдением прав человека. Совет ООН по правам человека также не продлил мандат спецдокладчиков, которые изучали ситуацию с правами человека в Беларуси и Кубе. Свое решение Совет аргументировал тем, что в этих странах спецдокладчики работали более шести лет. Исключив Беларусь и Кубу из списка стран, Совет ООН по правам человека таким образом пересмотрел решение, которое ранее было принято Комиссией по правам человека. Также на 5-й сессии в Женеве согласовано принятие документа, в соответствии с которым была упразднена практика мандатов.