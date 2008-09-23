Совет министров страны утвердил национальную космическую программу на 2008-2012 годы

Её создание – поручение Главы государства для объединения всех космических разработок, которые ведутся сегодня отечественными учёными. Программа включает полный инновационный цикл — от создания опытных образцов до внедрения изобретений в жизнь. И от её реализации ожидают значительный экономический эффект.



В получении информации из космоса заинтересованы сегодня, как минимум девять ведомств страны. Ещё десять лет назад это была лишь Академия наук. Ожидается, что с развитием космической программы государство сможет значительно экономить, ведь сегодня нужные нам данные приходиться покупать.



Объединёный институт проблем информатики — это одна из невидимых глазу обывателя связей Беларуси с космосом. Наряду с другими институтами Академии наук, здесь, в частности, разрабатываются технологии по обработке информации из космоса. Они, кстати, пользуются хорошим спросом на Западе. В целом же интересы Беларуси в космосе обширны. И чтобы привести всё в систему создана национальная космическая программа. Подобные имеют все ведущие космические державы.



Космический спутник, который Беларусь планирует запустить уже в будущем году, также часть программы. Новый аппарат будет даже лучше прежнего и по маневренности и по ряду других параметров. Затраты — 38 миллиардов рублей, по мнению учёных, окупятся всего за пять лет.



Белорусская аппаратура дистанционного зондирования земли сможет из космоса рассмотреть предметы даже на территории двух метров. Это особенно важно, например, для картографов, синоптиков и спасателей, которые сегодня часто не могут получать достоверную информацию из-за её высокой стоимости на мировом рынке. Кстати, по мнению главы президиума Академии наук Михаила Мясниковича, Беларуси ещё предстоит правильно учиться торговать космической информацией, скажем, третьим странам. Интерес к белорусским технологиям они проявляют уже сегодня.



В национальную космическую программу направят 128 миллиардов белорусских и 430 миллионов российских рублей. Президиум Совета Министров, с небольшими замечаниями, программу сегодня утвердил. Как отмечено, она обеспечивает системный экономический эффект и отвечает национальным интересам в области научно-технического прогресса.