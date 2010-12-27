Совет министров принял постановление о сложении полномочий перед вновь избранным Президентом Беларуси

Глава Государства Александр Лукашенко принял сегодня отставку Правительства. В соответствии с Конституцией Беларуси Совет министров принял постановление о сложении полномочий перед вновь избранным Президентом.

Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, новый состав Правительства будет сформирован уже в ближайшее время, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Царик, политолог:

После подведения итогов президентских выборов одно из первых событий всегда — это отставка Правительства. Этот порядок установлен Конституцией Республики Беларусь. В данном случае отставка правительства произошла особенно оперативно. Это говорит лишь об одном: в стране много работы и приступить к ней нужно как можно скорее.

Александр Антоненко, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике:

Это мировая практика. Думаю, что перед новым Правительством Президент поставит задачи, которые были определены Всебелорусским народным собранием, и возложит какие-то дополнительные обязанности. По крайней мере, с людьми стоит еще переговорить, способны они решать новые задачи или нет. Но хочу сказать, что практика показала, что наше Правительство жизнедеятельно и способно решать любые задачи.

Александр Лукашенко принял отставку Правительства Беларуси