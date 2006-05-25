Совет глав правительств стран СНГ обсудил вопросы реформирования Содружества

Одной из центральных тем, которые обсуждались на завершившемся сегодня в Душанбе заседании Совета глав правительств (СГП) государств-участников СНГ стали вопросы реформирования Содружества. Белорусскую делегацию на заседании возглавлял премьер-министр Сергей Сидорский.

Как заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло , деятельность Содружества будет сосредоточена по трем приоритетным направлениям: экономическая интеграция, вопросы стабильности и безопасности, гуманитарное сотрудничество. По мнению Владимира Рушайло, тот факт, что по итогам заседания без обсуждения было подписано 15 документов, свидетельствует о достаточно высокой степени интеграции стран Содружества.

Комментируя сообщения ряда СМИ о якобы намерении Грузии и Украины выйти из состава СНГ, председатель Исполкома Содружества сообщил, что "никаких официальных документов на этот счет в Исполком не поступало", сообщает БелТА.