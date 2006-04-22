Совет глав МВД стран СНГ утвердил программу сотрудничества в борьбе с торговлей людьми

Совет глав МВД стран СНГ, проходящий в Душанбе, утвердил Программу государств-участников Содружества о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы.

На заседании рассмотрены перспективы сотрудничества МВД стран СНГ, вопросы совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, борьбы с транснациональной преступностью. Кроме того, обсуждены единые правила поиска лиц, находящихся в межгосударственном розыске, ход формирования межгосударственного банка информации на базе Главного информационно-аналитического центра МВД России, а также создания единой автоматизированной системы банка дактилоскопических данных о следах пальцев и пуль и патронов.

В работе СМВД СНГ приняли участие главы МВД Армении, России, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и Таджикистана. Беларусь и Узбекистан представлены на уровне заместителей министров. Белорусскую делегацию возглавляет заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Виктор Филистович. Также на встрече присутствуют представители Антитеррористического Центра СНГ, Исполкома СНГ, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью и иными опасными видами преступлений и Интерпола, сообщает БелТА.