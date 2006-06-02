Совет Федерации России освободил от должности генпрокурора Владимира Устинова

За отставку проголосовали 140 сенаторов, воздержались двое. Голосование по этому вопросу было тайным. Ранее президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление об освобождении от должности Владимира Устинова. По словам главы верхней палаты российского парламента Сергея Миронова, это было сделано на основании личного заявления генерального прокурора. В этой должности Владимир Устинов находился с 2000 года.