Прямой эфир

Совет Федерации России освободил от должности генпрокурора Владимира Устинова

02 июня 2006 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
За отставку проголосовали 140 сенаторов, воздержались двое. Голосование по этому вопросу было тайным. Ранее президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление об освобождении от должности Владимира Устинова. По словам главы верхней палаты российского парламента Сергея Миронова, это было сделано на основании личного заявления генерального прокурора. В этой должности Владимир Устинов находился с 2000 года.

Другие новости рубрики

Все новости
02 июня 2006 08:46

Вооруженные Силы Союза проведут совместное учение

01 июня 2006 10:42

МИД России и Беларуси сверяют позиции

01 июня 2006 10:38

Беларусь и Курская область: торгово-экономический диалог