Совет Безопасности ООН разрабатывает проекты резолюции по ближневосточному кризису и Ливану

Об этом сообщил генсек ООН Кофи Аннан в столице Гаити Порто-Пренсе. Первый документ будет призывать к "прекращению военных действий" в Ливане и Израиле. Второй - рассматривает долгосрочные перспективы этих политических проблем.В тексте содержится информация, касающаяся "развертывания на юге Ливана сил по стабилизации". Аннан подчеркнул: международный миротворческий контингент будет "сотрудничать с ливанским правительством и армией", чтобы они "могли распространить свою власть на всю территорию Ливана".