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Совет Безопасности ООН разрабатывает проекты резолюции по ближневосточному кризису и Ливану

04 августа 2006 11:59
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Об этом сообщил генсек ООН Кофи Аннан в столице Гаити Порто-Пренсе. Первый документ будет призывать к "прекращению военных действий" в Ливане и Израиле. Второй - рассматривает долгосрочные перспективы этих политических проблем.В тексте содержится информация, касающаяся "развертывания на юге Ливана сил по стабилизации". Аннан подчеркнул: международный миротворческий контингент будет "сотрудничать с ливанским правительством и армией", чтобы они "могли распространить свою власть на всю территорию Ливана".

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