Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта

На этом настояла грузинская сторона. Поводом послужило поручение российского президента правительству разработать меры по оказанию предметной помощи Абхазии и Южной Осетии. Москва обвинила Тбилиси в несанкционированной военной деятельности - в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над Абхазией. В заявлении МИД России подчеркивается, что полет самолета-разведчика в зоне конфликта нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.