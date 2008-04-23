Прямой эфир

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта

23 апреля 2008 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На этом настояла грузинская сторона. Поводом послужило поручение российского президента правительству разработать меры по оказанию предметной помощи Абхазии и Южной Осетии. Москва обвинила Тбилиси в несанкционированной военной деятельности - в связи с полетом грузинского беспилотного самолета над Абхазией. В заявлении МИД России подчеркивается, что полет самолета-разведчика в зоне конфликта нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Другие новости рубрики

Все новости
22 апреля 2008 16:55

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Гродненский регион

22 апреля 2008 07:46

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Кыргызстана расширяется

22 апреля 2008 07:45

Беларусь-Королевство Бахрейн: перспективы сотрудничества