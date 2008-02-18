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Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Косово

18 февраля 2008 08:54
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Оно созывается по инициативе России и Сербии. Предполагается, что в заседании примет участие президент Сербии Борис Тадич.Накануне, в Белграде во время столкновений полиции с участниками акции протеста против объявления независимости Косово пострадали 35 человек. Манифестанты разбили окна в посольствах Соединенных Штатов и Словении, которая сейчас председательствует в ЕС. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

А в Приштине косовары празднуют независимость уличными гуляниями и салютами.

В мире же пока решают, как реагировать на провозглашение независимости Косово.

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