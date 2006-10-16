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Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Северной Корее

16 октября 2006 07:59
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На решение вопроса ушло меньше недели. Пхеньян провел ядерные испытания 9 октября, а всего через несколько дней получил в ответ пакет санкций. Однако консультации проходили весьма напряженно. США настаивали на применении силы. В итоге конечный вариант документа был значительно смягчен - этого требовали Россия и Китай. Резолюция № 1718 призывает Корею вернуться к переговорам и отказаться от ядерной программы. Пхеньян требует прямых переговоров с Вашингтоном.

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