Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Северной Корее

На решение вопроса ушло меньше недели. Пхеньян провел ядерные испытания 9 октября, а всего через несколько дней получил в ответ пакет санкций. Однако консультации проходили весьма напряженно. США настаивали на применении силы. В итоге конечный вариант документа был значительно смягчен - этого требовали Россия и Китай. Резолюция № 1718 призывает Корею вернуться к переговорам и отказаться от ядерной программы. Пхеньян требует прямых переговоров с Вашингтоном.