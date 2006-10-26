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Совет Безопасности ООН обсудит роль женщин в укреплении мира

26 октября 2006 11:39
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Заседание приурочено к шестой годовщине принятия резолюции Совета Безопасности о положении женщин в вооруженных конфликтах, их участии в миротворческих операциях и постконфликтном урегулировании. Сегодня ООН включает гендерный вопрос во все свои миротворческие операции. Тем не менее, женщины составляют всего 1% персонала военных контингентов, 5% сотрудников гражданской полиции и 12% старшего звена гражданских сотрудников миротворческих операций. На рассмотрение участников заседания будет представлен доклад генсека ООН Кофи Аннана о женщинах, мире и безопасности.

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