Совет безопасности: Беларусь не рассматривает ОДКБ как военную организацию и как конкурента НАТО

Об этом заявил в Минске главный специалист Секретариата Совета безопасности Республики Беларусь на международном семинаре по вопросам Организации Договора о коллективной безопасности, который организовало белорусское общественное объединение «Центр изучения внешней политики и безопасности» при поддержке Женевского центра по демократическому контролю над вооруженными силами.

Бобышев Валерий Иванович, главный специалист Секретариата Совета безопасности Республики Беларусь:

Организация договора о коллективной безопасности не рассматривается нами в качестве военного блока. Это международная региональная организация, которая занимается широким спектром проблем в области безопасности. В поле зрения ОДКБ, помимо военных угроз, находятся вопросы противодействия международному терроризму, наркобизнесу, нелегальной миграции, транснациональной организованной преступности, коллективное реагирование на чрезвычайные ситуации, гуманитарные катастрофы, [которых, слава богу, пока вроде не было], широкий спектр угроз в информационной сфере и борьба с киберпреступностью. Это не декларативная задача, которая записана в каких-то уставных документах, это реальные конкретные алгоритмы коллективного реагирования на потенциальные вызовы и угрозы. Операции, которые проводятся в рамках ОДКБ, - это «Прокси», «Нелегал» и так далее.

ОДКБ не является конкурентом и, тем более, не выступает в качестве антипода НАТО, что иногда высказывается отдельными экспертами. Значительный спектр задач двух организаций совпадает, что позволяет рассчитывать в перспективе на их эффективное взаимодействие.

Беларусь наряду с другими членами ОДКБ выступает за интенсивное развитие сотрудничество организации с универсальными и региональными структурами в области безопасности: с ООН, ОБСЕ, НАТО. Мы придаем важное значение сотрудничеству и участию в деятельности ОДКБ, последовательно выступаем за повышение эффективности деятельности ОДКБ на всех направлениях. Подтверждением этого является известный факт, что в 2010 году Республика Беларусь в очередной раз примет председательство в Организации договора о коллективной безопасности. При этом Беларусь стремится не только использовать потенциал ОДКБ для защиты своих национальных интересов, но и сама стремится выступать в качестве донора международной и региональной безопасности.

Об этом сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Центр изучения внешней политики и безопасности».