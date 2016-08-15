Совещание Президента в Малорите: «Контролировать выполнение показателей эффективности я буду постоянно»

Новости Беларуси. 15 августа в Малоритском районе прошло совещание, посвящённое вопросам социально-экономического развития Брестской области.

Александр Лукашенко рассказал о новом формате рабочих поездок по стране.

Он меняется и продиктован намерением главы государства внимательно изучить ситуацию на местах, увидеть проблемы, сопоставить с имеющейся информацией по другим регионам. Провести совещание в Малоритском районе решили не случайно: этот регион в числе отстающих по целому ряду позиций.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Откровенно говоря, я хотел бы более пристально и внимательно изучить ситуацию на местах в нашем западном регионе. Поэтому от Витебщины (Браславля, Постав, Глубокого), через Вилейку, Молодечно, Мядель. Гродненскую область вообще: Волковыск, запад Гродненской области и сегодня – Брестские регион (в часности – Малорита), это как раз запад нашей Беларуси. И мне хотелось бы увидеть, какие проблемы стоят перед регионами, перед районами, которые расположены в западной части Беларуси. Какие проблемы? Хотя они, в общем-то, известны, но как они решаются?

И, побывав в Гродненской области, я приехал сегодня в Брест. Естественно, я сравнивал развитие Гродненщины и этих земель, Брестчины, и делал соответствующие выводы.

Здесь нет никакой чрезвычайщины, нет никаких чрезвычайных обстоятельств. В каждом месте меня интересовала та или иная проблема. Стиль вот этих поездок Президента, тактику, меняем. Я понимаю, что каждый губернатор и председатель райисполкома найдут, что Президенту показать. Но если я буду смотреть только на красивое, то всё, что за кадром останется, может не получить своего развития, как сегодня в нашей сельхозтехнике.

Я ещё раз хочу сказать, что подобного я больше видеть не хочу и не буду.

Президент заметил, что в целом в Брестской области не выполнены четыре из восьми ключевых показателей эффективности. Среди них темп экономического роста, производительность труда, экспорт товаров и привлечение прямых иностранных инвестиций.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что вопросы, которые были подняты во время нынешней поездки, должны быть решены в установленные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мою позицию вы знаете, она была озвучена не только сегодня. Вы её знаете давно. И контролировать выполнение, по крайней мере, ключевых показателей эффективности работы, которые прописаны, определены в так называемой матрице задач для вертикали власти я буду постоянно.

И хочу вас просто предупредить. Никого ни в коем случае не запугиваю, мы с вами не первый год работаем. Поэтому стиль работы должен быть несколько иной, и с моей стороны, и с вашей. Но я вас хочу предупредить: все решения, которые я принимаю здесь, на месте, должны неукоснительно исполняться, чего бы это вам ни стоило. И правительству, и губернатору, и исполкому Малориты и других регионов, и руководителям предприятий.

Вот все здесь находятся, от кого зависит судьба этого клочка земли. Все принятые решения должны быть исполнены. Да, надо порой принимать какие-то решительные меры. Но это не значит, что мы не должны советоваться на местах со специалистами.

Надо сопоставлять, надо взвешивать, надо советоваться и с лучшими, и со средними хозяйствами: у нас же не все великие.

Если бы нас были как у Васильева Сергея предприятия, мы бы сегодня и разговора этого не имели. Я бы приехал в одно, во второе, душой и сердцем отдохнул и уехал. Но у нас есть и средние, и их надо видеть. А ещё же есть и никакие. Поэтому очень аккуратно, ни в коем случае нельзя ломать на колено.