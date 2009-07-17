Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР

Список санкций против предприятий и официальных лиц Северной Кореи был расширен, с целью противодействия ядерным и ракетным испытаниям, проводимым Пхеньяном, сообщают информагентства.

Под действие санкций попали пять северокорейских компаний и пять официальных лиц. Зарубежные активы этих предприятий должны быть заморожены, указанным лицам будет закрыт въезд за рубеж. Кроме этого, Совет Безопасности ООН обязал страны-члены этой организации прекратить поставки в Северную Корею двух видов материалов, имеющих отношение к производству ядерного оружия.

По словам председателя санкционного Комитета, постпреда Турции при ООН Баки Илкина, частные лица, против которых введены санкции, являются руководителями государственных компаний, занимающихся разработкой ракетной и ядерной программ. Руководители КНДР не вошли в списки людей, к которым относятся санкции.

В мае 2009 года Северная Корея провела вторые в своей истории подземные ядерные испытания, а в июле военные КНДР осуществили запуски нескольких ракет малого радиуса действия. Мировое сообщество жестко осудило действия северокорейских властей. За отказ КНДР прекратить ракетно-ядерные разработки СБ ООН принял резолюцию под номером 1874, которая налагала дополнительные санкции против страны и содержала требование о прекращении ядерных испытаний и пусков баллистических ракет. ООН ввела запрет на экспорт из Северной Кореи всех видов вооружений, а также запрет на импорт в КНДР всех видов вооружений за исключением легкого стрелкового оружия.