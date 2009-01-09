Совбез ООН принял резолюцию с требованием о прекращении огня в секторе Газа

Главные пункты документа – вывод израильских войск, организация каналов доставки гуманитарной помощи и обеспечение гарантии перемирия.Между тем ночью в анклаве не утихали перестрелки. Наиболее ожесточенные бои велись на севере, а также в центре региона. Число погибших палестинцев приближается к восьми сотням, раненых – свыше трех тысяч. Тем временем, эвакуация иностранцев из зоны конфликта продолжается. Сегодня утром спецрейсом МЧС России из Палестины в Москву доставили 62 человека – 17 россиян и 45 граждан Украины. Ранее из сектора Газа были вывезены 178 человек, в числе которых были и наши соотечественники.