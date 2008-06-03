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Совбез ООН принял резолюцию, дающую право проводить спецоперации у берегов Сомали

03 июня 2008 08:35
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Теперь иностранные военные корабли с согласия правительства этой африканской страны будут иметь право входить в еe территориальные воды для борьбы с пиратством. В последнее время случаи захвата иностранных судов в Аденском проливе значительно участились, превратив его в самый опасный район для мореплавания. Сейчас в руках бандитов голландское судно. Пираты угрожают убить моряков, если их попытаются освободить силой.
# Сомалийские пираты

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