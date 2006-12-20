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Сотрудники органов госбезопасности Беларуси отмечают профессиональный праздник

20 декабря 2006 14:46
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20 декабря 1917 года были созданы органы ВЧК. Через год образованы органы безопасности в армии - военная контрразведка. Эту дату в течение многих десятилетий неофициально отмечали как День чекиста. Решением руководства Беларуси 20 декабря стал официальным Днем сотрудника органов государственной безопасности. При этом среди бывших республик Союза только в Беларуси сохранилось прежнее название ведомства. Сегодня в Комитете госбезопасности проходят торжественные мероприятия по случаю профессионального праздника.

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