Сотрудничеству Беларуси и ОАЭ нет преград

Официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Арабские Эмираты завершён.

6 марта утром белорусский лидер посетил Большую мечеть имени шейха Заида. На ее территории похоронен первый президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Заид бен Султан Нахайян. Александр Лукашенко сделал запись в книге почетных гостей мавзолея. Строительство Большой мечети планируется завершить в сентябре 2007 года. По площади она будет третьей в мире после знаменитых мечетей в Мекке и Медине, а купол главного здания будет самым большим в мире.

В аэропорту перед отлетом в Минск Александр Лукашенко пообщался с белорусскими журналистами. Президент еще раз подчеркнул, как колоссально изменилась страна за семь лет с момента его предыдущего визита, и невероятные темпы экономического развития, безусловно, не могут не поражать.

Говоря о белорусско-арабском сотрудничестве, Президент отметил, что есть много направлений - от нефтепереработки, нефтехимии до взаимодействия в сфере авиаперевозок и туризма. Александр Лукашенко сообщил, что через два месяца Беларусь посетит наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, и уже сегодня есть ряд взаимовыгодных проектов для согласования.

Также Александр Лукашенко отметил, что "нам не надо присматриваться друг к другу. Этот процесс уже завершен. Арабские Эмираты удовлетворены Республикой Беларусь как партнером и удовлетворены стабильной ситуацией в Беларуси. Деньги любят тишину. Они готовы инвестировать белорусскую экономику".

Одна из главных статей дохода этой страны - реэкспорт. Он составляет порядка 25 млрд. долларов в год, и эта страна - своеобразный плацдарм для компаний, которые хотят продвигать свои товары в арабском регионе. Беларусь намерена активно сотрудничать с этой страной в этом отношении, при чем, подчеркнул Александр Лукашенко, не исключены ни какие направления сотрудничества.