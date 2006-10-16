Сотрудничество в рамках Содружества

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, открывшемся 16 октября в Минске, будут урегулированы имеющиеся разногласия по вопросам дальнейшего развития Содружества.

Главы государств вынесут на рассмотрение согласованные концептуальные предложения. Президент подчеркнул, что народы стран-участниц СНГ поддерживают расширение сотрудничества в рамках Содружества.

Главы внешнеполитических ведомств СНГ планируют рассмотреть 19 вопросов. В том числе вопросы, связанные с практической реализацией договоренностей глав государств СНГ на предыдущих саммитах. Они касаются повышения эффективности Содружества, усиления сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств рассмотрят проекты Решения об увековечении празднования Победы в Великой Отечественной войне, Договора стран Содружества о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.