Прямой эфир

Сотрудничество в рамках Содружества

16 октября 2006 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, открывшемся 16 октября в Минске, будут урегулированы имеющиеся разногласия по вопросам дальнейшего развития Содружества.

Главы государств вынесут на рассмотрение согласованные концептуальные предложения. Президент подчеркнул, что народы стран-участниц СНГ поддерживают расширение сотрудничества в рамках Содружества.

Главы внешнеполитических ведомств СНГ планируют рассмотреть 19  вопросов. В том числе вопросы, связанные с  практической реализацией договоренностей глав государств СНГ на предыдущих саммитах. Они касаются повышения эффективности  Содружества,  усиления сотрудничества в  борьбе  с  незаконной миграцией.
Кроме   того,   руководители   внешнеполитических  ведомств   рассмотрят   проекты Решения    об   увековечении   празднования   Победы   в   Великой Отечественной войне, Договора стран  Содружества о  противодействии  легализации преступных  доходов  и финансированию терроризма.

Другие новости рубрики

Все новости
16 октября 2006 11:09

Южнокорейские и американские войска приведены в состояние повышенной боевой готовности

16 октября 2006 07:59

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Северной Корее

13 октября 2006 11:21

Генеральная ассамблея ООН избирает генерального секретаря организации