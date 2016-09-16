Сотрудничество в борьбе с терроризмом обсудили на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ

Новости Беларуси. Встречу лидеров государств СНГ предваряет заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества. Главы внешнеполитических ведомств согласуют и подготовят документы, которые будут представлены на Совете глав государств СНГ.

Как уже отмечалось, основной упор делается на расширение взаимодействия между странами, в том числе в гуманитарной сфере.

Одной из центральных тем этого заседания стало рассмотрение программы сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Договорились министры иностранных дел и о следующей встрече в таком формате – она пройдет в Ташкенте весной следующего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.