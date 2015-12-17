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Сотрудничество с Ярославской областью России обсудили в белорусском правительстве

17 декабря 2015 13:37
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Новости Беларуси. Белорусы построят кольцевую дорогу в Ярославле. Проект назван перспективным при обсуждении направлений сотрудничества в белорусском правительстве. Здесь сегодня, 17 декабря, состоялись переговоры с губернатором Ярославской области. Общий интерес есть не только в строительстве. Также в планах организация совместного производства лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Сергей Ястребов, губернатор Ярославской области Российской Федерации:
Новая тема — фармацевтика. Это очень перспективная тема и в России, и, я думаю, в Беларуси. Мы тоже готовы представить свой продукт, готовы вместе производить товар и лекарства в Беларуси, помогать осваивать новые технологии путем участия в этом деле нашего Центра трансфера технологий.   

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Сергей Ястребов

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