Сотрудничество с Ярославской областью России обсудили в белорусском правительстве

Новости Беларуси. Белорусы построят кольцевую дорогу в Ярославле. Проект назван перспективным при обсуждении направлений сотрудничества в белорусском правительстве. Здесь сегодня, 17 декабря, состоялись переговоры с губернатором Ярославской области. Общий интерес есть не только в строительстве. Также в планах организация совместного производства лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ястребов, губернатор Ярославской области Российской Федерации:

Новая тема — фармацевтика. Это очень перспективная тема и в России, и, я думаю, в Беларуси. Мы тоже готовы представить свой продукт, готовы вместе производить товар и лекарства в Беларуси, помогать осваивать новые технологии путем участия в этом деле нашего Центра трансфера технологий.